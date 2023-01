Ses deux dernières victoires, Boy Niang 2 les a obtenues aux dépens de deux frères lutteurs. Après avoir battu Sa Thiès (11 mars 2018), voilà que Thiapatioly vient de donner une leçon de lutte à Balla Gaye 2 (1er janvier 2023).

Mais avant Boy Niang, d’autres lutteurs avaient réussi la même prouesse de marcher sur deux lutteurs frères. En 1987, Mbaye Guèye de Fass, qui revenait de jubilé et deux victoires sur des lutteurs de l’écurie Walo, avait été battu par Mouhamed Ali. Ce dernier qui avait, huit ans plus tard, Le 16 avril 1995, pris le dessus sur le jeune frère Tapha Guèye.

Bombardier a battu les frères Pape Cissé (16 mai 1998) et Baboye (8 juin 2013). Ces mêmes frères, de même père et de même mère, ont tous les deux été battus par Yékini ; Pape Cissé le 1er mars 1998 et Baboye 3 fois (1er janvier 2002, 10 juin 2007 et 27 juillet 2008). Aussi, Alam Dare a pris le dessus sur Ouza Sow et Papa Sow (13 avril 2006).

Plus récemment, Laye Pythagore de l’écurie Rock Energie a réussi la même prouesse en battant à la fois Jet Lee (9 mai 2015) et Sokh (24 juillet 201).

Avec Lesarenestv