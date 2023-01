Pièce maîtresse du dispositif de Régis Brouard cette saison, Abdoulaye Niakhaté va manquer à Bastia puisqu’il sera écarté des terrains pendant une bonne période.

Mauvaise nouvelle pour le Sporting Club Bastiais (11e de Ligue 2) et son jeune défenseur central sénégalais, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye. Touché à l’entraînement mardi, le joueur de 20 ans s’est occasionné d’une lésion aux quadriceps, rapporte le club corse dans un communiqué paru ce jeudi 5 janvier. La durée de son indisponibilité est estimée à trois semaines.

Un gros coup dur pour SCB et son entraîneur connaissant l’importance de l’international U23 dans cette équipe. Prêté par l’Olympique Lyonnais, l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur n’a quitté le 11 de départ de Régis Brouard qu’une seule fois entre la 2e et la 17e journée de Ligue 2, en raison d’une suspension. Il a même réussi à inscrire un but en 15 matchs.

𝗡𝗱𝗶𝗮𝘆𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝟯 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲𝘀 🤕 Touché lors d’un choc durant la séance d’entraînement mardi et après examens complémentaires, le jeune défenseur souffre d’une lésion au quadriceps et sera éloigné des terrains pour les 3 prochaines semaines. pic.twitter.com/Yc01ugmPlC — SC Bastia (@SCBastia) January 5, 2023

