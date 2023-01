Mbaye Diagne est plus que jamais en course pour le titre du meilleur buteur en championnat de Turquie cette saison. L’international sénégalais vient de marquer son 8e but à l’occasion de la 17e journée face à Kayserispor.

Un de plus pour le buteur sénégalais. titulaire sur le flanc de l’attaque, Mbaye Diagne a été l’auteur du deuxième but de son équipe cet après contre Kayserispor à l’occasion de la 17e journée du championnat de Turquie. Lavant centre sénégalais bien en place a repris le ballon repoussé en par le gardien adverse, pour doubler la marque (2-0). C’est le son 8e but en championnat.

