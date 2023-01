La septième défaite de Balla Gaye, battu par Boy Niang le soir du jour de l’an, a laissé un goût amer à la star de Guédiawaye. Un énième revers l’aurait poussé à quitter le pays avant même son dernier face-à-face avec son bourreau. Cependant son supposé voyage a été démenti par son entourage.

Depuis hier, une information circule sur les réseaux sociaux à propos d’un supposé voyage du Lion de Guédiawaye qui aurait pris la poudre d’escampette à la suite de sa nouvelle défaite contre le « Thiapatioly » de Pikine. Une information démentie par Boucher Ketchup, lutteur et proche du BG2.

Le lutteur qui a décidé de mettre fin aux spéculations, a précisé que, lui et Balla Gaye étaient ensemble toute la soirée d’hier et que vidéo partagée pour ajuster le supposé voyage de son ami date de son dentier combat. » Je suis présentement avec Balla Gaye 2, on a même dîné ensemble. Pour dire qu’il n’a pas quitté le sol sénégalais. C’est juste de fausses rumeurs« , a déclaré Boucher Ketchup.

wiwsport.com