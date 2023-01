Lors du match nul face à Sheffield United dimanche (1-1), Seny Dieng a atteint un joli cap avec Queens Par Rangers.

Seny Timothy Dieng, le gardien international sénégalais de Queens Park Rangers, entre un peu plus dans l’histoire de son club. Titulaire dimanche dernier lors du match nul (1-1) face à Sheffield United à l’occasion de la 26e journée de Championship, le portier de 28 ans, qui avait brillé lors de cette rencontre, a en effet disputé son 100e match sous les couleurs de QPR.

En 100 apparitions avec les Rangers, Seny Dieng a gardé ses cages inviolées à 28 reprises et… marqué un but lors d’une rencontre face à Sunderland, en début de cette saison. Arrivé au Loftus Road Stadium en 2016, le Champion d’Afrique, qui a connu plusieurs prets (Whitehawk, Stevenage, Dundee et Doncaster), a dû patienter avant de s’imposer en tant que gardien numéro 1.

Seny Dieng est devenu titulaire avec QPR qu’en début de saison 2020-2021. Il a ensuite rapidement convaincu ses différents entraîneurs et pas que puisque ses prestations avec les Rangers lui ont grandement ouvert les portes de l’Equipe Nationale du Sénégal, et, aujourd’hui, il compte quatre sélections avec les Lions et, bien évidemment un trophée de Coupe d’Afrique dans le palmarès.

Répartition des 100 matchs de Seny Dieng avec QPR

96 en Championship

03 en EFL Cup

01 en FA Cup

wiwsport.com