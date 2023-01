Les Spurs de Pape Matar Sarr n’ont fait qu’une bouchée de Crystal Palace ce mercredi dans le cadre de la 19e journée de Premier League (0-4).

Et si Tottenham avait enfin lancé sa saison? Après avoir fait match nul contre Burnley et chuté face à Aston Villa il y’a quelques jours, les hommes d’Antonio Conte se sont promenés face à Crystal Palace ce mercredi remportant le match sur le score de 0-4 grâce à des réalisation signées Harry Kane (doublé), Dohorty et Son Heung-Min.

Cependant outre la victoire, l’une des satisfactions de ce match a été l’entrée en jeu de Pape Matar Sarr qui a été très entreprenant dans ce match. Après ses quelques minutes jouées contre Aston Villa, l’ancien messin qui a joué ce soir une demi-heure environ a gagné des duels, récupéré beaucoup de ballons et a participé à l’animation offensive des Spurs.

Le jeune milieu de terrain sénégalais a marqué des points aux yeux de son coach. Pape Matar Sarr a convaincu et désormais mis tout le monde d’accord à Tottenham.

Wiwsport.com