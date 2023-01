Actuellement à la 2e place du Championship à 5 points du leader, Sheffield United réussit une bonne saison. Alors que le mercato d’hiver a commencé et plusieurs des cadres des Blades sont fortement courtisés, l’entraîneur, Paul Heckingbottom a fait une sortie pour « blinder » ses joueurs.

Comme en 2019, Sheffield United souhaite rejoindre la Premier League à la fin de la saison. Les Blades sont sur le bon rythme avec 5 matchs perdus en 26 rencontres disputées. Il ne reste plus que 20 matchs à disputer dans la saison régulière et le club anglais garde toutes ses chances pour se hisser en première division.

Pour l’entraîneur, il faut sécuriser l’effectif dans ce mercato hivernal afin de pouvoir atteindre l’objectif de la montée. Le club fait face à un intérêt particulier pour ses buteurs : Reda Khadra, Iliman Ndiaye et Sander Berge. Le contrat des deux derniers cités se termine en juin 2024. Alors que pour le milieu offensif Khadra, ce sera en juin prochain.

« Je veux juste garder les gars ensemble, c’est la priorité et c’est ce que nous devons faire. C’est mon objectif », a déclaré Heckingbottom, après le match nul 1-1 de son équipe au QPR lundi soir rapporte TheStar. Avant cette déclaration, Heckingbottom avait déjà parlé en ce sens. « Comme je l’ai dit, je ne veux pas perdre de joueurs si je ne peux pas faire venir de joueur. Je veux garder le groupe uni. Nous avons eu des conversations avec Brighton et Reda et ils connaissent la situation. »

C’est donc une politique de protection que le club va mettre en place au lieu de se renforcer en janvier. Reste à savoir si Sheffield United pourra retenir Iliman Ndiaye dont la cote a grimpé durant la Coupe du monde 2022.