Il est très convoité durant ce mercato d’hiver. Nicolas Jackson, attaquant 21 ans, est la cible principale de Southampton. Des discussions entre le club anglais et l’ancien joueur du Casa Sports seraient en cours, mais pour un prêt.

Selon The Athletic, Southampton a approché l’attaquant de Villarreal Nicolas Jackson au sujet d’un éventuel transfert. L’équipe de Premier League est en pourparlers avec les représentants de Jackson au sujet d’un prêt de six mois avec une option d’achat en été. Les pourparlers avec Villarreal, le club où il évolue, n’ont pas encore eu lieu et Southampton ne cherche pas à dépasser considérablement les objectifs assignés lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Mais on pense que la partie espagnole est prête à écouter les offres de Jackson après que l’international sénégalais a vu ses minutes réduites sur le terrain par le nouveau manager Quique Setien. Après le départ d’Unai Emery, Setien ne voit pas Jackson s’adapter au système plus axé sur les passes de Villarreal.

De plus, bien que Jackson ne fasse pas partie de leurs meilleurs revenus, Villarreal a cherché à collecter des fonds car sa masse salariale était au niveau de la Ligue des champions l’année dernière, et ils sont en Ligue de conférence cette saison. Southampton aime l’adaptabilité de Jackson, le joueur de 21 ans pouvant jouer en tant que milieu de terrain offensif, attaquant ou ailier gauche. Le nouveau manager de Southampton, Nathan Jones, cherche à renforcer son équipe ce mois-ci, le club étant actuellement en bas du classement de la Premier League.

Source : The Athletic