Grâce à un but de Mamadou Sylla, Alavés s’est offert le scalp du Real Valladolid et une qualification en huitièmes de finale de la Copa del Rey (1-0).

C’était l’un des duels les plus équilibrés au programme des seizièmes de finale de la Coupe d’Espagne. En supériorité numérique pendant plus de 85 minutes, le Deportivo Alavés (5e de LaLiga SmartBank) a éliminé le Real Valladolid (15e de LaLiga) sur sa pelouse en s’imposant sur la plus petite des marges.

L’unique but de cette victoire des pensionnaires du Stade de Mendizorroza a été inscrit par l’attaquant sénégalais Mamadou Sylla à la 11e minute. Avec son troisième but de la saison, l’ancien joueur de Girona envoie le Deportivo Alavés en huitièmes de finale de la Copa del Rey. Une belle affaire pour cette formation.

wiwsport.com