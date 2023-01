Tenu en échec par Nottingham Forest lors de son dernier match, Chelsea, qui occupe seulement la 10e place de Premier League, doit rapidement tenter de se reprendre. Mais les Blues auront faire à fort dans cette quête puisqu’ils croiseront le fer avec Manchester City ce jeudi soir (19h00 GMT). Un match auquel ne participera pas Edouard Mendy.

Alors que Chelsea a disputé deux rencontres de Premier League depuis la reprise, le portier international sénégalais n’était pas présent sur la feuille de match face à Bournemouth puis Nottingham. Pour cause, il souffrirait d’une blessure à l’épaule. En conférence de presse ce jeudi, son entraîneur, Graham Potter, a donné de ses nouvelles.

« Il s’est entraîné un peu plus qu’avant. Il n’est pas en pleine forme pour le moment, mais j’espère que la semaine prochaine, il fera des progrès », a déclaré le technicien anglais de 47 ans. Cela signifie donc qu’Edou Mendy ne sera pas présent pour le choc à Stamford Bridge face aux Citizens, et les camps des Blues seront encore une fois pour Kepa Arrizabalaga.

Every word from Graham Potter's pre-match press conference. Including…

⚽️ Challenge of stopping Haaland

🪟 Quietening transfer talk

⤴️ Sterling impact ahead of #MCFC

🤝 Relationship with Pep

🇨🇮 David Datro Fofana plan

🧤 Edou Mendy latest

➕ Much morehttps://t.co/7FMc1ct6Eu

— Adam Newson (@AdamNewson) January 4, 2023