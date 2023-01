Vainqueur du tournoi UFOA/A 2022, l’équipe nationale locale va effectuer son premier stage de préparation post tournoi. Pour élargir son effectif, le sélectionneur des Lionceaux, Malick Daff a fait appel à 24 joueurs pour ce premier stage avec Pape Daouda Diongue comme seul rescapé du dernier tournoi. Toutefois on note le retour en sélection de plusieurs joueurs dont les Goréens Mouhamed Gueye et Ibrahima Seck et la première du jeune attaquant de l’AS Pikine, Ababacar Sarr, auteur d’un excellent début de saison.

Liste 24 joueurs

Gardiens (3) : Alfred Oukala Gomis (US Gorée), Cheikh Gueye (Génération Foot), Alioune Badara Diop (Diambars FC)

Défenseurs (8) : Abdoulaye Faye (Diambars FC), Khalifa Ababacar Samb (AF Darou Salam), Sadibou Sané (Génération Foot), Seydou Sano (US Gorée), Jean Pascal Mendy (Oslo FA), Mansour Fall (Linguère), Gilbert Mendy (Stade Mbour), Samba Diatara (Diambars FC)

Milieux (7) : Mouhamed Gueye (US Gorée), Pape Daouda Diongue (AF Darou Salam), Maguette Diop (US Ouakam), Ababacar Sarr (AS Pikine), El Hadji Ousseynou Niang (Linguère), Ibrahima Seck (US Gorée), Clayton Silverio (Espoirs Guédiawaye)

Attaquants (6) : Mamadou Lamine Touré (Génération Foot), Mbaye Jacques Ndiaye (Teungueth FC), Mamadou Ndiaye (Linguère), Mohamed Ndao Keita (NSFC Iyane), Bachir Gueye (Jaraaf), Latyr Camara (AJEL