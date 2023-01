Convalescent, Sadio Mané doit encore être patient pour revenir dans les terrains d’entraînement. Alors qu’il a été privé du mondial 2022 suite à sa blessure au péroné le 12 novembre 2022 contre le Schalke 04, Sadio Mané n’est pas encore à mesure de reprendre le chemin de l’entrainement pour préparer la reprise de la Bundesliga (20 janvier).

Selon le journal Kicker, l’international sénégalais ne se rendra pas à Doha avec le Bayern Munich ce vendredi pour un stage de six jours. Toutefois le canard allemand précise que Sadio Mané récupère bien de sa blessure même s’il n’est toujours pas capable de s’entrainer normalement.

Par ailleurs, le numéro 17 du Bayern ne sera pas le seul joueur à rester à Munich. Manuel Neuer, Bouna Sarr et Lucas Hernandez ne voyageront pas avec le club au Qatar. Ils sont privés également privés de stage.

