Agent libre depuis la fin de son contrat avec Daegu Kogas Pegasus, club de la Corée du Sud, Youssou Ndoye pourrait faire son retour en Europe. L’international sénégalais est la priorité de Covirán Granada qui est en quête d’un pivot suite à la blessure de Cristiano Felicio.

Youssou Ndoye pourrait faire son retour en Espagne où il évoluait sous les couleurs le Real Betis lors de la saison 2020-2021 après une année passée du côté de la Corée du Sud. En effet, l’international sénégalais est dans les collimateurs du pensionnaire de Ligue Endesa, Covirán Granada qui cherche à remplacer le brésilien Cristiano Felicio, blessé au genou et probablement absent pour toute la saison.

Si l’on se fie aux informations de la presse espagnole, les deux parties ont même trouvé un accord et le deal est presque bouclé. Le media GranadaDigital a qui semble être plus proche du dossier, estime que le transfert sera officiellement annoncé dans les prochains jours. Cependant selon toujours la même source, Ndoye qui manquera certainement les deux prochains matchs de Covirán Granada pour des soucis administratifs, pourrait être opérationnel contre le Real Madrid le dimanche 15 janvier prochain au Palacio de Deportes. L’ancien joueur d’Orléans, de Bourg-en-Bresse et Nanterre va y retrouver son compatriote, Mamadou Ndiaye Niang dit Petit Ba, dans les rangs du club espagnol depuis août 2022.

wiwsport.com