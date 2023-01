En marge de sa première sortie après sa victoire sur Balla Gaye 2, Boy Niang est revenu sur l’avant, le pendant et l’après combat. Le Fils de De Gaulle a tout dit sur son duel contre le Lion Guédiawaye.

Au micro de Gaston Productions, par ailleurs entité promotrice de son combat contre Balla Gaye 2, Boy Niang est revenu sur les différentes épisodes depuis que son duel entre Balla Gaye a été ficelé. Le lutteur de Pikine revient ainsi sur son fameux et mystique boubou traditionnel qu’il portait lors de son Open Press d’avant combat.

« Oui c »était un boubou « Cossaan » (traditionnel). Je suis serére de Bassoul, Niodior, Fimla, Djoffior et je suis tous les habitants de ces contrées (…). C’est eux qui me l’ont donné et je l’ai porté. On a vraiment fait le show lors de nos Open Press respectif. A Guédiawaye comme à Pikine, il y’a un grand engouement puisqu’entre eux et nous, c’est un derby. » a t’il affirmé.

Très provocateur lors des face à face, Boy Niang a même frisé quelques fois l’altercation contre Balla Gaye 2. Pour lui, c’était une stratégie murement réfléchie. « Oui c’était prémédité. J’étais outsider dans ce combat c’est pourquoi j’ai opté pour dire ce que je ressentais dans les face à face » a t’il ajouté avant de parler du combat dans l’enceinte après le coup de sifflet de l’arbitre.

« On s’est donné le temps pour s’observer. Après, il est venu m’attaquer et on bagarrer car c’est que je voulais. Je voulais que les gens sache que j’avais le talent pour lui faire face. Ensuite il m’a surpris en se saisissant de ma jambe car je ne pensais pas qu’il pouvait lutter de la sorte. Mais je m’en suis bien sorti avant de le plaquer au sol. » a analysé Boy Niang 2.

Wiwsport.com