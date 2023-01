Lors de la 2ème édition du festival national de Sama-Do, samedi à Grand-Yoff, un garçon a ébloui le public avec son talent en se livrant à des démonstrations très admirables sur le tapis. Lui c’est Zaïdou Barry. Ce budoka de 16 ans s’est dit très fier d’avoir remporté la médaille d’or et compte faire carrière dans la discipline.

À la fleur de l’âge, il est plus que conquérant et convainquant sur le tapis. Zaïdou Barry est un grand passionné du Sama-Do. Il suffit de le voir à l’œuvre pour s’en rendre compte. En fait, le médaillé d’or (-60 kg) a beaucoup séduit les observateurs et les téléspectateurs par une prestation sans faute lors du dernier festival national.

«J’ai assisté à une compétition de qualité avec beaucoup de participants qui se sont bien comportés également. Des activités de ce genre permettent aux apprenants d’aimer davantage les arts martiaux. Je suis très fier et content d’avoir décroché cette médaille d’or», a laissé entendre le sociétaire de l’école du Sama-Do Sénégal.

Son choix porté sur le sama-Do n’est pas anodin. Zaïdou se fixe des objectifs ambitieux. «Je me sens à l’aise dans cet art. Lorsque je suis sur le tapis, j’éprouve un sentiment indescriptible. Je souhaite persévérer afin de devenir un grand maître et former des jeunes. Ce sera une manière pour moi de remercier mes mentors», confie-t-il. Avant d’indiquer: «De toutes les compétitions auxquelles j’ai pris part, j’en suis tou-ours sorti vainqueur. Que ce soit à Dakar ou ailleurs, j’ai l’habitude de triompher« .

Avec Stades