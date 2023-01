L’international sénégalais, Moussa Niakhaté voit enfin le bout du tunnel. Alors qu’il est resté éloigné des terrains depuis plus de 4 mois après sa blessure à l’ischio, le défenseur de Nottingham Forest devrait être de retour plus tard dans ce mois de janvier 2023.

L’information a été rapporté sur son compte twitter par le journaliste anglais du Daily et du Sunday Telegraph John Percy. « Moussa Niakhaté devrait revenir plus tard ce mois ci » a informé le journaliste.

Moussa Niakhate is expected to return later this month, reports John Percy. #NFFC pic.twitter.com/ASGZPge9WG

— Callum Castel (@callumcasteln) January 2, 2023