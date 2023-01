Everton a été balayé 1-4 par une excellente équipe de Brighton ce mardi en marge de la 19e journée de Premier League.

Trois jours après avoir tenu en échec Manchester City (1-1), Everton a chuté à domicile contre Brighton dans le cadre de la 19e journée de Premier League. Les coéquipiers d’Idrissa Gana Gueye titulaire ce soir ont été inexistants face à une équipe de Brighton bien huilée et qui avait les idées en place.

Très tôt les Toffees encaissent un but par l’intermédiaire de K. Mitoma à la 14e minute. Les hommes de Roberto De Zerbi vont garder cet avance avant de mettre le turbo en seconde période en marquant trois buts en huit minutes. Fergusson signe le deuxième but de Brighton à la 51e minute et sur une passe décisive de Ferguson encore lui, Solomon Benjamin March bat Jordan Pickford (54e) pour signer le 3-0.

Trois minutes plus tard, Pascal GroB marque le 4e but de Brighton et douche définitivement le Goodison Park. Même si Everton parviendra à réduire le score en fin de match sur penalty transformé par Gray, les hommes de Frank Lampard perdent le match et se situent à la 16e place de la Premier League.

Wiwsport.com