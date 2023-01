Leicester City a été défait à domicile ce mardi par Fulham (0-1) pour le compte de la 19e journée de Premier League.

On est loin de l’épopée de 2016 où Leicester City finissait contre toute attente champion d’Angleterre. Cette saison, le club vit des moments difficiles qui se confirment de journée en journée. Déjà battu par Newcastle United (3-0) et Liverpool (2-1), les hommes de Brendan Rodgers n’ont pas gagné depuis la reprise de la Premier League et viennent encore de perdre ce mardi contre Fulham.

Avec Nampalys Mendy qui a démarré sur le banc avant d’entrer en seconde période, les Foxes ont été cueillis à froid d’entrée de match sur le seul but du match marqué par Aleksander Mitrovic (0-1). Leicester perd ainsi son troisième match d’affilée en championnat depuis la reprise et reste provisoirement 13e du classement.

Wiwsport.com