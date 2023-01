Depuis quelque temps maintenant, Gaston Mbengue ne présente que 5 combats lors de ses galas. Quatre duels préliminaires et le grand combat. Et c’était le cas dimanche passé. Et seulement le premier combat entre Yawou Dial et Mass Bantamba a duré 10 minutes, les autres n’ont pas atteint les 5 minutes de la mi-temps.

Ainsi, le dernier combat préliminaire entre Sa Bokhal et Sa Cadior était déjà fini à 19h 50. Et si on devait appliquer le règlement, Balla et Boy Niang 2 devaient en venir aux mains à 20h00. Puisque les textes du CNG ne donnent que 10 minutes entre ces deux combats. Mais Balla et Boy Niang 2 en ont décidé autrement.

Entre bains mystiques et autres recommandations mystiques de leurs marabouts, les deux pugilistes ont passé plus de 2 heures de temps dans ce domaine. Car le grand combat à démarrer à 21h53.