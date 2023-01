Présent à Sao Paulo pour rendre hommage au célèbre numéro 10, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait une annonce.

« Pelé est éternel. La FIFA va rendre hommage au Roi. Nous avons demandé à toutes les fédérations du monde de réaliser une minute de silence avant les matches. Et ce que je peux vous dire, c’est qu’on va demander aux fédérations, 211 pays au total, qu’ils renomment un stade au nom de Pelé. Qu’il y ait dans chaque pays du monde un stade au nom de Pelé. Les futures générations doivent se souvenir de Pelé« , a-t-il déclaré.

"UM ESTÁDIO EM CADA PAÍS DO MUNDO COM O NOME DE PELÉ". 🏟️ Gianni Infantino, presidente da FIFA disse que pedirá para que cada federação filiada homenageie Pelé com seu nome em um estádio. #PeléEterno 👑 pic.twitter.com/HYRcDlkRQv

