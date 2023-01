Malgré que les Blues soient largués au classement, Kalidou Koulibaly continue de croire aux chances de voir Chelsea finir dans le « big 4 » de Premier League à l’issue de la saison.

Neuvième de Premier League avec sept points de retard sur Manchester United qui occupe la quatrième place, et très loin derrière Arsenal, leader du classement, Chelsea pourrait payer cash sa première partie de saison très timide. S’ils ne changent pas la donne, ce qui semble déjà urgent, les hommes de Graham Potter pourraient en effet finir hors du Top 4. Mais ils pourront compter sur Kalidou Koulibaly qui voit maintenant une qualification en Ligue des Champions comme un « challenge ».

« Ça va être un grand défi (de finir dans le top 4) mais nous aimons les défis et nous croyons toujours en nous. Nous devons l’accepter, nous devons croire en nous et travailler dur pour nous améliorer », a déclaré le défenseur central international sénégalais dans des propos rapportés par le site de son club. Le Champion d’Afrique de 31 ans s’est également exprimé en prélude du gros choc face à Manchester City, jeudi 5 janvier, à partir de 20h00 GMT, lors de la 19e journée de Premier League.

« On va se préparer pour affronter Manchester City, qui sera un match difficile mais on va tout faire pour gagner ce match et aller de l’avant », a ajouté Koulibaly qui, comme l’ensemble de ses partenaires, est déçu du match nul (1-1) contre Nottingham Forest dimanche. « Nous sommes déçus de ne pas obtenir les trois points car nous entrons toujours dans des matchs en voulant gagner. C’est un stade difficile à jouer. Ils n’ont pas perdu ici depuis longtemps et ils ont déjà battu de bonnes équipes ici. Mais nous devons prendre ce point et nous préparer maintenant pour Manchester City. Nous devons continuer à travailler dur. »

