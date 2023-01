Le sélectionneur de l’équipe locale de la RD Congo, Otis N’goma, a partagé les noms des joueurs sélectionnés pour participer au prochain championnat d’Afrique des nations de football qui se jouera du 13 janvier au 4 février 2023 en Algerie. Le technicien a décidé de maintenir trois réservistes, en cas de blessure ou de forfait de dernière minute.

À moins 10 jours du coup d’envoi de la joute continentale réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats respectifs et qui mettra aux prises 18 nations, la RD Congo, logée dans le groupe B avec le Sénégal, la Coùte d’ivoire et l’Ouganda a dévoilé une liste composée de 28 joueurs dont trois réservistes pour les besoins de cette compétition. Cette sélection est essentiellement composée des joueurs de l’élite congolaise. À l’instar du Sénégal attendu aujourd’hui en Tunusie, la bande à Hervé Lomboto qui a bouclé sa première phase de préparation lundi, va poursuivre sa préparation dans la capitale tunisienne.

À Tunis, Otis Ngoma et ses hommes ne disputeront plus qu’un match amical, contrairement au programme de départ qui prévoyait deux rencontres face au Mali le 5 et contre le soudan le 8 janvier. La Libye va être le seul et unique adversaire des Léopards avant de rentrer dans le vif du sujet, contre l’Ouganda pour leur premier match. « L’équipe va livrer un match contre la Libye. C’est déjà calé. Toutes les données sont déjà envoyées du côté de la FIFA et de la CAF », a indiqué Patrice Rainier Mangenda, secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association. Pour rappel, les Léopards affronteront lors de la troisième et dernière journée de groupes l’équipe de Pape Thiaw.

La liste des 28 d’Otis Ngoma

Gardiens : Hervé Lomboto, Siadi Baggio, Yves Mukawa

Défenseurs : Joe Issama, Arnold Mavungu, Ernest Luzolo, Boka Issaka, Peter Ikoyo, Guy Mfingi, Kevin Mundeko, Patou Ebunga,Mukeka Kalaba

Milieux de Terrain : Peter Mutumosi, Mira Kalonji, Mika Michée, Zemanga Soze, Merveille Kikasa, Chavre Onoya, Maxi Mpia

Attaquants : Emmanuel Bola, Philippe Kinzumbi, Élie Panzu, Éric Kabwe, Obed Mayamba, Jean-Marc Makusu, Fortuna Boeny, Adam Bossu, Jonathan Ikangalombo

Réservistes: Jackson Lunanga, Ndongala Liwanda et Horso Mwaku

wiwsport.com