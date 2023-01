Présent hier à la cérémonie traditionnelle de remise du drapeau, Maitre Augustin Senghor n’a pas raté l’occasion de galvaniser les joueurs de Pape Thiaw en partance pour la 7e édition du championnat d’Afrique des nations. Dans son discours que nous rapportons en extraits, il parle du niveau du football local, des conditions de performances et des primes.

Suivre les pas de la sélection nationale A

Ce sont des retrouvailles entre le Sénégal et le Chan. Et le Sénégal revient 11 après simplement parce que depuis quelques années le football sénégalais s‘inscrit dans une dynamique qui est de gommer l’impossible dans son vocabulaire. Nous y travaillons et à chaque fois qu’il a eu des obstacles, nous avons su les surpasser et aujourd’hui ce Chan qui semblait insaisissable nous a tendu les bras à force d’efforts mais aussi d’abnégation, nous avons pu arracher cette qualification. Je pense que c’est le moment de féliciter toute l’équipe qui nous a valu cette qualification mais aussi leur encadrement. Au-delà de ce que nous montrons à travers l’équipe A, qui est constituée essentiellement de joueurs qui jouent à l’étranger même si on le dit toujours, la grande majorité a pu jouer dans ce championnat avant de partir. Mais toujours est-il que, peu savent que ceux qui étaient en équipe A quand ils étaient ici, ils n’ont pas été forcément meilleurs que vous. Il faut que vous en soyez conscient, personne n’est meilleur que vous. Personne n’est meilleur que vous, vous êtes capable de faire ceux que font nos excellents joueurs en équipe A, c’est juste une question de temps et de contexte. C’est justement à la faveur de ces genres de compétitions que vous devez montrer à tout le monde que le talent du Sénégal n’est pas encore au sommet.

Le football local sénégalais sous-coté

Vous devez être les ambassadeurs de football local dont j’estime qu’il est sous coté. Parce qu’il y a des indices marquant comme notre absence dans le quota des clubs qui brillent mais aussi notre absence prolongée au CHAN, mais qui peuvent s’expliquer par les éléments factuels. Mais en talents, nous avons rien à envier, en régularité de notre championnat nous n’avons rien à envier même aux grands pays qui sont dotés de moyens. Il y a peu de pays qui sont aussi réguliers que nous. Nous sommes un footballeur émetteur, nos joueurs partent très vite, et c’est toujours comme cela mais nous devons nous adapter. Et savoir nous recréait à travers nos talents à travers le travail de nos entraîneurs qui sont dans nos équipes locales qui font un excellent travail, à travers au travail de nos dirigeants, qui à chaque fois, se sacrifient, ce qui nous vaut d’être aujourd’hui là.

De bonnes conditions de performances

La fédération sénégalaise de football a pris en charge 8 à 10 jours de préparation à la frontière Tuniso-Algérienne dans un centre de préparation qui sera à 45 minutes d’Annaba en Algérie où notre groupe est basé. Afin de leur permettre de pouvoir se préparer dans des conditions optimales de performance de la même manière aussi la FSF a pris en charge tous les aspects liés aux primes de participation de motivation en attendant que l’Etat nous rejoigne là-dessus. Nous n’avons lésé aucun moyen parce que nous voulons simplement que cette équipe soit dans un environnement propice pour faire des résultats. Vous le savez déjà pendant les éliminatoires cette équipe s’est préparé pendant plusieurs mois et nous n’avons mis sur place des primes jamais acquises par les équipes locales tout ça pour leur permettre de se qualifier. Maintenant il faut les accompagner pour qu’ils puissent gagner parce que pour le Sénégal est dans l’ère de la gagne et des performances.

Le Championnat d’Afrique des nations à la même allure que la CAN

Le CHAN est aussi important à nos yeux que la CAN. Il faut que les joueurs le comprennent comme ça. La FSF a fait des efforts pour accompagner et nous allons continuer à le faire avec beaucoup d’abnégation, de sérieux, d’ambitions mais il faut de l’humilité. On ne peut pas prétendre parce que nous sommes le Sénégal, de venir et battre tout le monde. Mais, on a la capacité d’avoir une ambition de bousculer tout le monde. Aujourd’hui le challenge est de pouvoir créer cette surprise-là dans notre groupe pour nous qualifier et après cela essayer de viser plus haut, ce sera la démarche de cette FSF qui fait certes d’engagement mais de mesure pour aller au bout. Parce que les constructions qui durent c’est celles qui ne sautent aucune étape. Nous n’avons pas envie avec cette génération de sauter une étape.

Nouvelle année, même ambition : briller dans les compétitions

Ce que je voudrais dire à nos joueurs pour terminer, 2022 a été une année faste pour le football sénégalais. 2023 va être hyper chargé dans l’agenda du football sénégalais parce qu’à chaque mois d’ici la fin de l’année je dirai même jusqu’en janvier 2024 nous allons disputer au moins une compétition internationale. Nous avons brillé partout. Vous avez donc la lourde responsabilité d’ouvrir la voie aux autres sélections, vous devez montrer l’exemple parce que c’est à vous que cela échoit. Mais, moi j’ai confiance, j’ai foi que vous en êtes capable. Vous avez été choisi parmi les meilleurs de ce championnat. Nous qui vous suivrons tous les week-ends nous savons qu’on a beaucoup de joueurs de talent. On vous choisit parce qu’on considère que vous êtes capable de hisser plus haut le drapeau national mais aussi hisser plus haut les images du football local.

wiwsport.com