C ’ est motivant , nous avons attendu les recommandations . Mais rassurez – vous , nous n ’ allons pas en Algérie pour les vacances . Le Sénégal est maintenant dans une dynamique qui ne lui permet pas d ’ échouer dans une compétition comme le championnat d ’ Afrique des Nations . Nous sommes conscients de tout cela . Maintenant nous devons répondre présent en Algérie pour rendre fier le peuple sénégalais . Nous y allons avec des ambitions de remporter le trophée sinon remporter une médaille .

Pape Bouna Thiaw, sélectionneur de l’équipe nationale locale

« Ça fait 11 ans qu’on n’a pas disputé le Chan. On sait qu’on a des ambitions, on part avec des ambitions pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Pour atteindre ses ambitions, il faut prendre match après match. Nous comptons aller le plus loin possible. On sait qu’on est le Sénégal, même si ça fait plusieurs années qu’on n’a pas joué cette compétition, on sera très ambitieux. Mais on ne sera pas trop prétentieux. Je sens une équipe sereine qui a envie de tout donner pour son pays, des joueurs motivés avec le staff derrière qui travaille depuis un bon moment. Il faut continuer à travailler pour faire quelque chose dans cette compétition ».