Vainqueur de Balla Gaye 2 ce dimanche 01er janvier , Boy Niang 2 s’est prononcé sur les contours de son combat contre le Lion de Guédiawaye. Il a remercié ceux qui l’ont soutenu et a évoqué son futur dans l’arène.

Boy Niang 2 s’est prononcé sur la chaine YouTube de Gaston Productions suite à sa victoire sur Balla Gaye 2 ce dimanche à l’arène nationale. Le « Thiapathioly » a ainsi remercié les nombreux soutiens qu’il a eu dans ce combat, surtout de la part des lutteurs de Pikine mais aussi d’un certain Siteu.

« J’ai eu beacon de soutien. Beaucoup de lutteurs m’ont soutenu comme Sokh, Karbala, Ndiaga Diop, Boy Jules et tant d’autres. Eumeu Séne aussi a joué sa partition. Les soutiens que j’ai reçu de la part de rues Reug et de Siteu ne m’ont pas surtout. Siteu est mon frère, il est lutteur de Diamagueune et moi aussi j’ai grandi à Diamageune. La maison de mes grands parents se situe à Diamageune, donc je suis un fils de cette localité. C’est pareil pour Reug Reug qui est un fils de Thiaroye certes mais il a un bon coeur et c’est un gentlemen. Je le remercie et je prie pour lui pour son prochain combat (contre Sa Thiès) » a confié Boy Niang 2.

Par ailleurs il a tenu à préciser qu’il a souhaité épargné à Ama Baldé de s’immiscer dans le combat. « Ama Baldé est mon frère, on a une excellente relation et je lui ai demandé de ne pas intervenir dans ce combat contre la famille de Double Less (Balla Gaye [Ndlr]). Il a des liaisons avec eux (Balla Gaye et cies) donc c’était préférable de l’épargner pour une quelconque ingérence dans ce combat » a expliqué Boy Niang 2.

Pour les perspectives de sa carrière, le fils de De Gaulle ne veux pas s’avancer plus la dessus. Si déjà ;es amateurs de lutte parle de son combat contre Modou Lô ou encore une remake de son combat contre Tapha Tine, Boy Niang se veut clair. L’heure est au repos puis à la reprise des entrainements. « Pour le moment je vais me reposer avant de reprendre les entrainements. Je n’ai pas de cible et on va continuer à travailler parce qu’on a encore rien fait d’extraordinaire dans la lutte. » a t’il précisé avant de souhaiter prompt rétablissement au promoteur Gaston Mbengue alité depuis peu.

