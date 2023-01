Absente au Chan depuis belle lurette , l’Équipe nationale locale représente du championnat sénégalais va faire son retour dans cette compétition 11 après . Un pas de plus pour le football local qui émerge malgré les nombreuses déroutes des clubs sénégalais en compétitions interclubs . Pour Augustin Senghor , le président de la fédération sénégalaise de football (FSF), le football local de par sa « régularité » et de ses « talents » mérite plus de reconnaissance .