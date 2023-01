Alors qu’il célébre son anniversaire ce 3 janvier, Fode Ballo-Touré n’a pas reçu le meilleur des cadeaux. Alors qu’il s’était blessé le 30 décembre passé, le latéral gauche a subi une opération et sera indisponible annonce son club.

Nous l’annoncions dans le journal wiwsport, Fodé Ballo-Touré est sorti sur blessure lors du match amical face au PSV Eindhoven le 30 décembre passé. Ainsi, le joueur a subi une opération ce lundi et sera finalement absent pendant un bon moment.

« L’AC Milan annonce qu’aujourd’hui, le défenseur Fodè Ballo-Touré a subi la réduction et la synthèse d’une luxation acromio-claviculaire de l’épaule droite à l’IRCCS Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio de Milan. L’opération, qui a été réalisée par le Dr Pozzoni et son équipe CTS, en présence du médecin de la première équipe Lucio Genesio, a parfaitement réussi. Le temps estimé pour reprendre une formation complète est de 4 semaines » a partagé le club dans son site web. En termes plus simples, il a subi une opération et sera indisponible pendant un mois.

Une blessure qui tombe mal en ce début de mercato. Le joueur de 26 ans a un temps de jeu faible en club avec seulement 3 matchs en Serie A. Cité sur la liste des départs lors du mercato d’été, il n’aavait finalement pas trouvé de club.

