Représentante du Sénégal à la 3ème édition de la Basket-Ball Africa League (BAL), dont le lancement est prévu en mars à Dakar, l’AS Douane s’est renforcée avec un joueur de taille. Il sagit du jeune international senegalais et meneur des Lions, Jean Jacques Boissy.

Pour pallier le départ de Mamadou Faye à Joeuf-Humécourt Basket (NM2 en France), l’AS Douane vient de s’attacher les services du jeune meneur international sénégalais, Jean Jacques Boissy. Ce der- nier, de retour au bercail après une saison à Cornella CB (3ème division en Espagne), s’est engagé pour une saison avec les Gabelous.

Les Douaniers, champions du Sénégal 2022 devant le Dakar Université Club (DUC), représenteront le Sénégal à la 3ème édition de la Basket-Ball Africa League (BAL), dont le lancement est prévu du 11 au 21 mars 2023 à Dakar Arena. Comme lors de l’édition précédente, cette 3ème saison de la BAL se tiendra dans 3 villes : Dakar (Sénégal), Caire (Égypte) et Kigali (Rwanda).

Pour faire mieux qu’en 2021 lors de la 1ère saison, l’AS Douane, qui s’était arrêtée aux portes des demi-finales, pourra compter sur l’ancien capitaine des U19, Jean Jacques Boissy, qui est l’actuel meneur des Lions du sélectionneur national, Ngagne Desagana Diop.

Auteur d’une bonne prestation lors des 3ème et 4ème fenêtres des éliminatoires du Mondial 2023, Boissy sera un élément important dans le dispositif du tacticien coach Pabi Guèye. Son duo avec son ami et frère Alkaly Ndour risque de faire mal cette saison sur le plan national et sur la scène internationale, avec la BAL. Les adversaires sont avertis.