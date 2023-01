Le sélectionneur des Lions locaux a fait son choix sur les 23 Lions qui vont disputer le CHAN Algérie 2023. Pour Pape Thiaw, l’équipe nationale a enregistré beaucoup de départs dans son effectif.

« Le Sénégal est un vivier mais on perd souvent des joueurs après nos compétitions. Après le tournoi des 4 nations, on a perdu des joueurs comme Albert Diene qui est un élément important. Après le COSAFA, on perd encore des joueurs. Et heureusement l’équipe fédérale est passée pour sensibiliser les joueurs. Mais il y’avait des joueurs en instance de départ lors de notre double confrontation face au Liberia. Après cette qualification des joueurs comme Bouly junior Sambou et Paul Tendeng qui étaient en instance de départ sont partis. Donc ces tournois joués (récemment) nous ont permis de garder l’ossature meme si des éléments sont partis en voyage. A l’image de Abdou Seydi et Aimé Tendeng. Meleye Diagne est en instance de départ. On a perdu beaucoup mais on a ratissé large pour ramener d’autres… « .

Concernant l’objectif, selon l’ancien Lion de la Téranga, il faut rester le plus longtemps possible en lice. Il n’exclut pas de remporter le trophée mais préfère jouer la carte de la prudence. « On sait tous qu’on est resté 12 ans sans disputer cette compétition donc il faudra faire étape par étape. Il y’a des matchs de groupe, le plus important est de savoir sortir de cette phase. Ainsi on aura un autre objectif qui sera de se qualifier en demi, ainsi de suite. Sans être prétentieux, l’objectif est d’ailleurs le plus loin possible dans cette compétition. On va partir avec de l’ambition parce qu’on a envie de faire des choses. Mais on est dans un groupe où il y’a la RDC qui a gagné deux fois cette compétition, un finaliste de la dernière édition l’Ouganda… C’est une découverte pour nous, mais dans le football l’appétit vient en mangeant« .

wiwsport