La 2ème édition de l’Open de la banlieue se tiendra le 29 janvier prochain au stadium Amadou Barry de Guèdiawaye. Selon les organisateurs, plus de 250 combattants issus des 14 régions vont prendre part à l’évènement.

Initié par «Sembène Prod», le but «est de relancer le karaté dans la banlieue dakaroise qui regroupe des champions d’Afrique et du Sénégal dans plusieurs catégories », déclare l’initiateur, Ameth Sembene.

La présente édition est tablée sur un budget de près de 10 millions FCFA, selon les organisateurs. En partenariat avec la Fédération sénégalaise de Karaté, l’Open présentera 4 catégories de poids (-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg et +84 kg) pour le kumite (combat). Quant au kata (démonstration), il sera ouvert aux hommes et dames dans trois catégories (cadets, juniors et seniors).

