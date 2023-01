C’est ce matin à 10h30 qu’ils vont recevoir le drapeau national des mains du ministre des sports. Puis les poulains de Pape Thiaw vont déjeuner avec le président de la FSF et les membres du Comex. Moutarou Baldé et ses coéquipiers vont s’envoler pour la Tunisie demain où ils vont boucler la préparation le 10 janvier prochain, date du départ pour l’Algérie. Notons que le Sénégal est logé dans la ville d’ANNABA et disputera son premier match le 14 janvier prochain face à la Côte d’Ivoire