Malgré le septième but de la saison de son attaquant sénégalais, Strasbourg s’incline à domicile face à Troyes (2-3) et s’enfonce un peu plus dans le bas de la Ligue 1.

Pour le compte de la 17e journée du Championnat de France de Ligue 1, le Racing Club Strasbourg Alsace accueillait, ce lundi après-midi, au Stade de la Meinau, l’ESTAC Troyes. Sans victoire sur leurs six derniers matchs de Championnat (3 défaites, 3 nuls), les Alsaciens avaient à cœur de se relancer face à un adversaire direct. Finalement, la mission ne sera pas réussie.

Alors qu’ils avaient réussi le plus dur en revenant à la marque – avec notamment le 2-1 inscrit par Habib Diallo peu avant la pause (41e) -, les hommes de Julien Stéphan ont encaissé un troisième but au bout de leur domination (78e). Suffisant pour Troyes pour l’emporter. Du coup, le Racing reste à l’avant-dernière place (19e), à 4 unités du premier non relégable.

🏁 C'est fini.

Le Racing s'incline après une 2e période animée…#RCSAESTAC (2-3) pic.twitter.com/d4M56AIceP — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 2, 2023

