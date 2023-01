À travers ses multiples tournées avec son club brésilien du Santos FC en Afrique, l’icône noire du ballon rond, Pelé, a laissé son empreinte dans plusieurs pays du continent africain. C’etait le cas en 1967 lors d’un match au stade Demba Diop .

Pari manqué pour un buteur, au Sénégal (1967)

Lors de cette même tournée et d’un match au stade Demba Diop de Dakar remporté 4-1 par le Brésil, un lob d’une trentaine de mètres inscrit par Pelé traumatise le gardien de but Amady Thiam.

“Une fois, lors d’un match au Sénégal, le gardien de but a tellement pleuré après mon but qu’il a dû être remplacé ! Il avait perdu un gros pari !”, s’est exprimé la star sur son Twitter en 2019. Une touche d’humour, qui n’empêche pas Pelé d’imaginer « le Sénégal vainqueur de la prochaine Coupe du monde« , dans une déclaration en 2020.

Once, in a match in Senegal, the goalkeeper cried so much after I scored that he had to be substituted! He had lost a big bet! 🥅// Em uma partida em Senegal, eu lembro que o goleiro chorou tanto depois do gol que ele teve que ser substituído. Ele perdeu uma grande aposta! 🥅 pic.twitter.com/OXjeg8ApIj

— Pelé (@Pele) February 25, 2019