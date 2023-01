Au cours de la semaine écoulée, qui coïncide avec la reprise de certains Championnats européens, plusieurs sénégalais se sont illustrés, notamment en Ligue 2 française. Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 4-4-2 losange.

MORY DIAW, serein

Il n’a pas été énormément sollicité par les attaquants lyonnais lors de la victoire face à l’OL au Groupama Stadium ce dimanche (1-0), mais le gardien clermontois est resté vigilant durant toute la partie. S’il a vécu une deuxième période tranquille, Mory Diaw s’est illustré avec une superbe main gauche sur une frappe de Sael Kumbedi et anticipe superbement un centre de Rayan Cherki en fin de première mi-temps. Dans la lignée de sa première partie de saison.

YOUSSOUF SABALY, infranchissable

Il a eu un face-à-face attrayant avec le jeune ailier de l’Athletic Bilbao, Nico Williams, jeudi dernier lors de la reprise de LaLiga. Il est sorti vainqueur de ce duel, même si son équipe s’est contentée d’un match nul vierge. Bien qu’il n’ait pas été d’un grand apport sur les phases offensives, le latéral droit du Real Betis a été infranchissable en défense (3 duels remportés sur 3). Il a notamment sauvé les siens d’encaisser un but en fin de match avant de sortir sur blessure et sous l’ovation du Benito Villamarín. Rarement décevant.

AROUNA SANGANTE, impeccable

Un match taille patron pour le jeune défenseur central du Havre AC. Arouna Sangante a tout simplement été monstrueux dans l’axe central de la défense du HAC lors du match nul vierge face au Paris FC (0-0), vendredi 30 décembre. Avec 112 ballons touchés, il a eu le meilleur total dans cette rencontre. Il s’est également montré impeccable avec la balle, réussissant notamment 96% de ses passes (97/101). Il s’illustre avec 3 dégagements, 4 duels remportés…

MAMADOU DIARRA, colossal

La défaite de son équipe, Grenoble, face au FC Metz (0-1), vendredi 30 décembre, n’enlève en rien sa nouvelle prestation de grande classe. Comme à son habitude depuis son arrivée au GF38, l’ancien joueur de Giresunspor a délivré une note remarquable. Sans lui, Grenoble aurait, sans doute, vécu une première période cauchemardesque. Très agressif et présent dans les duels (9 duels remportés contre 12), Diarra a sauvé un but devant son compatriote Mamadou Lamine Gueye à la 19e. De loin le meilleur Grenoblois dans cette partie.

ABDOULAYE NIAKHATE NDIAYE, solide

Si Bastia s’est imposé devant Valenciennes, vendredi 30 décembre, il le doit en grande partie à un travail collectif mais également à une bonne défense. Et dans ce cas, Niakhaté Ndiaye ne peut pas manquer son rendez-vous. Comme ses deux autres partenaires en défense (Joris Sainati & Issiar Dramé), l’international U23 a lui aussi été intraitable (3 dégagements, 1 interception, 2 tacles, 11 duels remportés). Il ne cesse de confirmer.

FRANCK KANOUTE, buteur

Le milieu de terrain de 24 ans n’a sans doute pas soldé sa meilleure prestation depuis qu’il a débarqué au FC Sochaux. Comme la plupart de ses coéquipiers, il a été coupable de quelques imprécisions, vendredi 30 décembre, face aux Girondins de Bordeaux. Cependant, l’ancien joueur du Cercle Brugge a été une des très rares satisfactions sochalienne. Il a d’ailleurs eu le mérite de signer la réduction de l’écart peu avant l’heure de jeu et redonner l’espoir aux siens. En vain puisque Sochaux s’est finalement incliné (1-2).

IDRISSA GUEYE, rayonnant

Décrocher un point à l’Etihad Stadium face à Manchester City, ce n’est pas donné à tout le monde. Pourtant, Everton a réussi une telle prouesse, samedi 31 décembre (1-1). Et ce, en grande partie grâce à un match exceptionnel de son milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gana Gueye. Outre sa passe décisive à la 64e minute sur le but égalisateur de Demarai Gray, IGG a rayonné dans l’entrejeu des Toffees. Sur 18 passes tentées, il en réussi 19 (95%). Il s’illustre avec 2 dégagements et 2 interceptions avant de céder sa place à la 78e.

PAPE GUEYE, intéressant

Certes, sa première période n’a pas été des meilleures, mais à l’instar de tous ses coéquipiers, l’international sénégalais de 23 ans a réussi son match lors de l’écrasante victoire de l’Olympique de Marseille face à Toulouse (6-1), jeudi 29 décembre. L’ancien Havrais a été autoritaire dans son jeu, il a récupéré de nombreux ballons, a été efficace et fluide pour accélérer le jeu eu milieu et a convaincu dans l’ensemble. C’est d’ailleurs lui qui est à l’origine du but « messiesque » de Sead Kolašinac pour le 3-0 marseillais.

ILIMAN NDIAYE, superbe

Il a inscrit neuf buts en Championship cette saison, mais cela fait six matchs d’affilée qu’il n’a pas marqué avec Sheffield United. C’est parce qu’il a choisi une autre façon de briller, faire briller ses coéquipiers et porter son équipe faire l’avant. Contre Blackpool, jeudi 29 décembre, Iliman Ndiaye a été superbe et a délivré deux passes décisives, soit la 4e et la 5e d’affilée sur ses quatre derniers matchs avec les Blades. Une nouvelle excellente prestation parmi tant d’autres.

PAPISS DEMBA CISSE, efficace

Plus qu’il devient vieux, plus qu’il est fort. Parce qu’il a 37 ans qu’il n’a plus besoin de touché 100 ballons pour marquer, il lui en suffit quelque peu, comme lors de la belle victoire de son équipe, Amiens, face au Stade Lavallois (3-0), vendredi 30 décembre. S’il a manqué de très peu d’ouvrir le score lui-même sur l’action du but de Gaël Kakuta (23e), PDC, qui a constamment pesé sur la défense lavalloise, a réussi a doublé la marque pour l’ASC en se montrant opportuniste sur un mauvais dégagement de la défense adverse.

AMADOU SAGNA, remuant

Si les Chamois Niortais ont réussi à s’offrir le scalp du Pau FC (2-1), vendredi 30 décembre, c’est également parce que leur jeune attaquant sénégalais s’est montré remuant dans cette rencontre. S’il n’a pas marqué, Am’ Sagna a énormément pesé sur la défense des Palois. Très percutant, l’ancien joueur du Casa Sports a d’ailleurs permis à Bilal Boutobba d’ouvrir le score à la 15e minute en lui délivrant un bon centre vers le point de penalty. Le joueur de 23 ans s’est montré très généreux a beaucoup tenté (3 passes clé, 4 tirs, 2 dribbles).

wiwsport.com