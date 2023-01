Le secrétaire général du ministère des sports, Paul Dione a procédé ce matin à la cérémonie de remise de drapeau à l’équipe nationale locale en partance en Algérie pour les besoins de la 7e édition du championnat d’Afrique des Nations.

En pleine préparation pour leur retour au championnat d’Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie du 13 janvier au 4 février, les Lions Locaux ont été présents ce lundi au siège du ministère des sports à l’occasion de la cérémonie traditionnelle de remise du drapeau.

C’est le secrétaire général du ministère des sports, Paul Dione qui a réceptionné le drapeau avant de le remettre au capitaine de l’équipe, Moutarou Baldé. Avant cette étape symbolique, le représentant du ministère a demandé aux Lions de consentir leur effort afin de porter le plus loin possible les couleurs du Sénégal lors de cette édition qui marquera leur retour dans cette compétition après 11 ans d’absence.

«Vous voilà encore au-devant de la scène pour écrire de nouvelle base de l’histoire du sport sénégalais du football en particulier. Cette tâche ne sera pas facile mais nous ne doutons guère de votre aptitude à relever les défis et à surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur votre parcours. Monsieur le ministre des sports vous demande de faire preuve de courage et de patriotisme durant toute la compétition car le peuple sénégalais à l’unisson et dans la solidarité vous accompagnera dans ses prières et vous supportera avec espoirs et beaucoup d’admiration » estime Paul Dione.

Inscrivant dans le même sillage, le patron du football sénégalais, Me Augustin Senghor exhorte aux coéquipiers de Moussa Ndiaye à réaliser bon parcours, sanctionné d’une médaille. Pour leurs derniers moments au pays avant de rallier la Tunisie, lieu choisi pour leur camp de base, les Lions locaux vont rencontrer les membres du Comex cet après-midi autour d’un déjeuner. Ils sont attendus demain à Tabarka où ils effectueront leur première séance d’entraînement en vue de cette compétition. Pour rappel, le Sénégal est dans le groupe B avec la Côte d’Ivoire, la RDC Congo et l’Ouganda.

