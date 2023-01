L’expérience de Balla Gaye 2 n’a pas suffi face à la jeunesse et à la faim de victoire de Boy Niang 2. Le dernier combat qu’il doit au Don King, ce sera contre Eumeu Sène, le 30 juillet à l’Arène Nationale de Pikine, un gros défi pour le BG2.

Le fils de De Gaulle est plus que jamais la terreur des lutteurs de Guédiawaye et il confirme encore une fois de plus qu’il est un champion a qui le destin s’annonce radieux. De son coté, Balla Gaye 2 qui est au crépuscule de sa carrière a peut être enterré ses espoirs de reconquérir le titre de Roi des Arènes même s’il lui reste un dernier combat contrat à honorer avec Gaston Productions. Mais ce sera contre « sa bête noire » Eumeu Séne , un autre lutteur de Pikine qui lui a déjà fait mordre la poussière par deux fois ( 2009 et 2015).

wiwsport