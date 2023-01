Pape Matar Sarr semble désormais s’inscrire dans une dynamique à Tottenham. Il a été adoubé par son entraineur Antonio Conte avant qu’il ne fasse ses débuts en Premier League ce dimanche.

Pape Matar Sarr voit enfin le bout du tunnel. Depuis son arrivée à Tottenham à l’été 2021, le jeune milieu de terrain sénégalais a rongé son frein avant de faire ses débuts officiels en Premier League. Armé de patience mais surtout de travail, l’ancien messin a honoré sa première apparition officielle avec les Spurs dans le championnat le plus prestigieux du monde ce dimanche contre Aston Villa avec 10 minutes disputées.

Et même si les hommes d’Antonio Conté se sont inclinés à domicile contre Aston Villa, Pape Matar Sarr a fait une bonne entrée et a confirmé les propos de son coach avant ce match. En effet le technicien italien avait affirmé qu’il était prêt à accompagner PMS dans sa progression. « Il a joué la coupe du monde et ensuite il est revenu deux semaines avant pour travailler avec nous (…) Je pense que Pape Sarr est une très bonne perspective et j’aime les deux semaines où nous avons travaillé avec lui après la coupe du monde » avait déclaré l’entraineur des Spurs.

Voilà qui devrait servir de motivation pour le milieu de terrain sénégalais de 20 ans.

Wiwsport.com