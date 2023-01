Titulaire face au FC Lorient ce dimanche pour le compte de ma 17e journée de Ligue 1, le jeune attaquant sénégalais a ouvert le score pour Angers après 10 minutes de jeu.

Un an et demi plus tard, l’ancien joueur du Slavia Prague retrouve le chemin des filets en match officiel. Buteur sur un magnifique coup de tête après un joli corner de Pierrick Capelle, le jeune attaquant international sénégalais (2 sélections) a en effet permis au SCO Angers d’ouvrir la marque devant Lorient en Ligue 1 ce dimanche.

Prêté par Brighton qu’il a rejoint l’été 2021 et où il n’a pas encore officiellement débuté, Abdallah Sima n’avait plus marqué en match officiel depuis le 20 mai 2021, lors de la finale de la coupe de la Tchéquie entre son ancien club Slavia Prague et le Viktoria Plzen. Cette première réalisation sous le maillot d’Angers et en Ligue 1 va forcément lui faire beaucoup de bien.

