Avec un Abdallah Sima passé du paradis à l’enfer, le SCO Angers s’est fait renverser dans les derniers instants par Lorient (1-2) et poursuit son très long chemin de croix en Ligue 1.

Sans victoire en Ligue 1 depuis fin septembre, Angers entendait bien démarrer l’année 2023 avec une note positive et profiter de la 17e journée de Ligue 1 pour mettre fin à huit défaites d’affilée. Mais c’était sans compter sur un adversaire tout aussi faim de succès : le FC Lorient qui n’avait plus gagné en Championnat depuis le 9 octobre dernier.

Pourtant, dans cette rencontre dans un Stade Raymond Kopa avec un public peu présent, le SCO a longtemps cru offrir à ses quelques supporters un premier cadeau du nouvel an, d’autant que l’attaquant sénégalais Abdallah Sima a ouvert le score dès la 10e minute. Mais en fin de match, tout virait au cauchemar pour l’ancien du Slavia Prague et son équipe.

En effet, Sima, qui avait ouvert le score sur un joli coup de tête, marquait contre son camp à la 79e minute en déviant… de la tête une frappe d’Enzo Le Fée. Puis à la 87e minute, Le Fée est venu doucher tout Angers en marquant le but du 2-1 pour Lorient. Cruel pour Abdallah Sima et les siens, les voilà toujours lanterne rouge de Ligue 1 avec 7 points de retard sur le premier non relégable.

⏱ 90’+ Menant au score pendant plus de 75 minutes, le SCO s’incline finalement à domicile.

Prochain rendez-vous pour les Scoïstes en @coupedefrance, vendredi à 19h face au @RCSA #SCOFCL 1-2 pic.twitter.com/YRhkRcpkrI — Angers SCO (@AngersSCO) January 1, 2023

