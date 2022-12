Depuis sa belle victoire sur Papa Sow, Siteu veut décrocher un autre combat choc contre le redoutable Lac 2 qui est le lutteur le plus difficile à battre, à manœuvrer et très stratège. Actuellement aux USA pour assister au baptême de son nouveau-né, le Tarkinda qui a été interrogé se dit prêt à affronter le Diato de Walo. Et promet qu’il n’a pas peur de lui.

Concernant le combat du 1er janvier prochain entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2, il conseille aux pikinois de sortir en masse et soutenir Boy Niang 2 qui défend leur couleur pour éviter toute humiliation. Et jure que les espoirs comme Ama Baldé, Boy Niang 2 seront des champions.

Lutte Tv