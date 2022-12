L’année 2022 a été grandiose pour Seydina André dans le circuit professionnel. Ancien vainqueur du J5 Dakar, l’espoir du tennis sénégalais s’est offert le top 1000 ATP en ce début du mois de décembre. Seydina André s’est confié à wiwsport.com sur l’actualité de sa jeune carrière et ses projets humanitaires sans oublier ses objectifs à court terme.

Sinon pourquoi avoir choisi Sharm El Sheikh pour y évoluer tout au long de l’année ?

J’ai choisi Sharm El Sheikh parce que les conditions de travail me plaisent bien. La rapidité des courts convient bien à mon jeu. Je me suis habitué à l’environnement et jusque-là, cela marche bien. Les résultats suivent bien et il y a la compétitivité sur les cours.

Quelle est la différence entre les tournois en France et à Sharm El Sheikh ?

Les tournois français sont moins importants que ceux d’Egypte. Ils ne permettent pas de gagner des points ATP, juste du prize, et des points pour le classement français. Par contre, à Sharm El Sheikh, il y a des points plus importants à prendre. En même temps, les cashprizes y sont très importants comme ceux des 15.000 dollars.

Justement, vous venez d’enchaîner deux demi-finales de 15.000 $, qu’est-ce que cela vous fait ?

C’est vraiment bien pour la confiance. J’attendais ces résultats depuis un moment, je me suis bien entraîner durant ma préparation foncière, et je suis arrivé prêt pour performer. J’ai beaucoup progressé durant cette année et ces deux dernières semaines avec les deux demi-finales viennent couronner un travail de longue haleine.

Qu’est-ce que cela vous fait d’intégrer le top 1000 mondial sur le circuit ATP ?

C’est une première étape, je suis content et ça me permet de prendre le la confiance… J’ai pris mes premiers points ATP en octobre et là je vais finir dans le top 1000. C’est une bonne chose pour la confiance et pour la suite mais aussi les objectifs.

Où en êtes-vous par rapport à la plénitude de votre potentiel selon vous ?

Je suis encore un joueur en formation, j’ai encore beaucoup d’aspects à améliorer dans mon jeu. Je suis un joueur agressif qui va être amené à beaucoup monter au filet, j’ai encore beaucoup de travail à faire dans ces aspects du jeu. Je dirais que j’ai encore une marge de progression.

Quel est l’impact des tournois de Dakar sur vos présentes performances ?

Cette victoire acquise l’année dernière à Dakar comptait pour les tournois juniors. Elle m’a fait beaucoup de bien et m’a permis de gagner à la maison. C’était une fierté… Maintenant je suis chez les grands et c’est un autre tennis.

Comment appréciez-vous le fait de jouer la Coupe Davis cette année avec le Sénégal ?

Un honneur de représenter fièrement les couleurs de mon pays lors de ce tournoi. Nous allons continuer à nous battre pour pouvoir passer en groupe 2 l’année prochaine.

Quel rôle vous donnez-vous dans l’avenir du tennis sénégalais ?

J’espère pouvoir pousser le tennis sénégalais au plus haut niveau. Montrer aux jeunes sénégalais que c’est possible de performer sur le circuit international et de motiver certains jeunes à prendre une raquette.

Ressentez-vous un fardeau par rapport aux attentes placées sur vous ?

Honnêtement non ! Je reçois beaucoup de soutiens de mes proches ici au Sénégal, cela me motive encore plus.

Quel bilan feriez-vous de votre année 2022 et quels sont vos objectifs pour la nouvelle ?

Un bilan positif, surtout en cette fin de saison. Je suis maintenant classé n°100 en France (dans les 100 meilleurs français). Je suis présentement 958ième mondial sur le circuit ATP. Pour la saison prochaine, je me fixe l’objectif de rentrer dans le top 500 mondial. J’ambitionne d’intégrer ce classement d’ici le mois de juin.

Avez-vous des projets humanitaires en vue ou en cours ?

Je suis en collaboration avec le fond Roland Garros, qui a pour but de soutenir des associations qui font de la pratique du tennis un moyen d’intégration et d’émancipation pour de jeunes publics défavorisés. C’est important de porter l’image du tennis surtout auprès des jeunes les plus défavorisés.

