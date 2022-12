Comme presque toute la planète, le président de la république Macky Sall a rendu hommage à Pelé décédé ce jeudi à l’âge de 82 ans.

Décédé ce jeudi 29 décembre à l’âge de 82 ans, l’ancienne légende du football brésilien Edson Arantes Do Nascimento dit Pelé a reçu des messages venant du monde entier. Mis à part les footballeurs, des personnalités politique se sont aussi joint au monde sportif pour célébrer le Roi Pelé jusque là unique joueur à remporter trois coupes du monde. Le Président Macky a salué « une légende » qui au delà même des pelouses a su marquer l’histoire du football par son « humanisme ».

« Le monde du football vient de perdre son emblème et sa plus grande référence. Par sa virtuosité, son génie et son humanisme, le Roi Pelé a marqué à jamais l’histoire du football. Le seul joueur a avoir remporté tris Coupes du monde. Repose en paix Légende « a tweeter Macky Sall.

Le monde du football vient de perdre son emblème et sa plus grande référence. Par sa virtuosité, son génie et son humanisme, le Roi #𝗣𝗲𝗹𝗲́ 👑 a marqué à jamais l’histoire du football, le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde !

Repose en paix Légende ! pic.twitter.com/TZ5wg4s9fR — Macky Sall (@Macky_Sall) December 29, 2022

Wiwsport.com