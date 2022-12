Papiss Demba Cissé a marqué ce vendredi contre le Stade Lavallois pour le compte de la 17e journée de Ligue 2 française.

A 37 ans Papiss Cissé continue d’affoler les compteurs. L’attaquant sénégalais d’Amiens a encore marqué (son 3e but en championnat) ce vendredi contre Laval en marge de la 17e journée de Ligue 2 Bkt. Le festival d’Amiens a débuté en première période avec le but de Gael Kakuta à la 23e minute. Puis au retour des vestiaires, Papiss Cissé va s’illustrer en marquant le deuxième but amiénois à la 46e avant J. Bénett ne scelle le score du match (0-3).

Avec cette victoire, Amiens SC grimpe à la 4e place de la Ligue 2 Bkt.

