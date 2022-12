Le Casa Sports a laissé filer la première place du championnat après son match nul 1-1 contre le Stade de Mbour ce vendredi.

Oh mince ! c’est surement ce que doit penser les dirigeants du Casa Sports à a fin de cette 11e journée de Ligue 1 ponctuée par le match nul entre le club de Ziguinchor et le Stade de Mbour. Alors que Guédiawaye FC perdait face à l’US Gorée (1-2), le Casa Sports avait l’opportunité de prendre seuls les rênes du championnat en cas de succès face au stade de Mbour. Hélas les champions en titre ont été tenu en échec et se sont fait rattraper en fin de match grâce au but égalisateur du Stade de Mbour à la 87e minute.

Les hommes du coach Ansou Diadhiou concèdent le nul et voient Diambars leur passer devant et prendre la première place du classement. Le Casa Sports est désormais deuxième alors que le Stade de Mbour figure à la onzième place du championnat.

Wiwsport.com