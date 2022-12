La onzième journée de Ligue 1 a été le théâtre de la remontant dans le match entre Guédiawaye FC et l’US Gorée (1-2). Les crabes ne sont plus premiers du championnat.

Incroyable scénario au stade Ibrahima Boye cet après midi dans le match entre Guédiawaye FC et US Gorée. Et comme on le redoutait, les crabes se sont faits piégés par l’équipe du Gorée forte de sa réputation de tombeur des grosses équipes cette saison.

Alors que Guédiawaye surnageait le championnat avec une première place méritée, les hommes de Souleymane Cissé ont connu un coup d’arrêt en cette 11e journée de Ligue 1. Ils ont perdu 1-2 contre le club insulaire alors que tout était bien parti après l’ouverture du score signé Assane Diatta à la 46e minute.

En seconde période on va assister à un tout autre match. L’US Gorée va tout simplement renversé le match en moins de 15 minutes. A la 75e, Alassane Diallo sonne la révolte en signant le but égalisateur avant qu’Ibrahima Seck ne douche le stade Ibrahima Boye avec un but marqué à la 90e minute de jeu. Les crabes sont à terre, surpris par cette équipe incroyable de l’US Gorée (1-2).

Guédiawaye FC perd la première place du championnat et sortira certainement de ce match avec pleins de regrets. Les Crabes sont désormais 3e de la Ligue 1.

Wiwsport.com