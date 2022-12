L’AS Pikine a été battu ce vendredi par Sonacos (1-0) dans cette 11e journée de Ligue 1.

L’AS Pikine n’avance plus. Après le match nul contre le Stade de Mbour lors de la dixième journée, le club phare de la banlieue de Pikine a été battu ce vendredi par Sonacos au stade Ely Manel Fall (1-0). Alors que les deux équipes comptaient le même nombre de points et figuraient respectivement à la 7e et 8e place, Sonacos est désormais 5e et Pikine 10e.

Toutefois il faut rappeler que l’AS Pikine compte un match en moins à ce stade de la saison. C’est la rencontre qui a été interrompu contre Jaraaf.

Wiwsport.com