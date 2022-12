Concernant le combat de tous les dangers entre Balla Gaye 2 (Balla Gaye) et Boy Niang 2 (Boy Niang) de ce di- manche 1er janvier, Gaston Productions a pris des dispositions de sécurité afin que les amateurs soient sécurisés avant, pendant et après.

Balla Gaye 2 / Boy Niang 2 est un explosif derby entre Guédiawaye et Pikine. Ceux qui connaissent la dimension des deux athlètes et les forts enjeux de leur opposition sont conscients qu’on va inéluctablement vers un événement à hauts risques.

«La structure Gaston Productions, le CNG et les autorités en charge de la sécurité ont tenu une réunion de sécurité ce jeudi dans les locaux de l’instance dirigeante de la lutte. Ils ont pris de bonnes dis- positions afin que la sécurité soit amplement garantie. Les amateurs peuvent rester sereins. La sécurité sera garantie avant, pendant et après», nous rapporte Gora Ndoye, président de l’association des jeunes amateurs de lutte qui précise dans la foulée que la Police de Pikine et celle de Guédiawaye viendront en appoint à leurs collègues du commissariat urbain de Dakar.

«Les forces de sécurité publique seront en grand nombre, ce sont des centaines de gendarmes et policiers qui seront mobilisés à l’occasion de l’événement», rassure la même source la voix chargée de bonheur.

