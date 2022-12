Dans une vidéo publiée dans lesarenestv, mardi 27 décembre 2022, Lac 2 est largement revenu sur le combat Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2, non sans lancer des pierres dans le jardin de ce dernier qu’il accuse de ne pas être un homme de parole, en rapport avec ses déclarations d’avant-combat.

Aussi, le Puncheur de Walo évoque son combat agité contre Siteu. Et c’est pour lancer un message très fort à Yalmbin. « Je n’ai pas à écarter Siteu sous prétexte que je suis en avance sur lui. Lui, c’est le Tarkinda. C’est moi qui ai envie et l’intention de lui donner sa chance. J’insiste sur ma disposition à lui tendre la main. Je suis conscient de ses qualités et potentialités. Mais, je suis différent de ceux qu’il a affrontés et battus. J’ai toujours dit et répété à Gaston Mbengue que Yékini est parti, mais que Yékini est bien dans l’arène. Il faut savoir lire entre les lignes pour comprendre ce que je veux dire. »

Avec les Arènes TV