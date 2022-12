Opposé à la Linguère de Saint Louis ce jeudi pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, l’AS Douanes a arraché le point du nul en toute fin de match (1-1).

L’AS Douanes était à quelques minutes d’enregistrer sa sixième défaite de la saison en championnat. Défait lourdement 3-0 par Dakar Sacré Coeur lundi dernier, les gabelous premiers relégable accueillaient la Linguère au stade Ibrahima Boye pour le premier match de la 11e journée de Ligue 1.

Et comme presque à chaque fois cette saison, Douanes encaisse le premier but de la rencontre et est mené au score juste avant la pause grâce à un but sur penalty de Souleymane Cissé. Ce score va être maintenu jusqu’à deux minutes de la fin du match le moment choisi par les gabelous pour revenir à la marque et ainsi échapper à la défaite. Score final 1-1.

L’AS Douanes reste toujours dans la zone rouge à la 13e place du championnat malgré ce point du nul obtenu à l’arraché.

Wiwsport.com