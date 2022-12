Comme nous l’annoncions dans ces mêmes colonnes, la formation pour les juges arbitres et les entraineurs de lutte de plage a démarré ce mardi 27 décembre 2022, à Passy, avec 55 candidats dont 5 affectés à la formation pour entraineurs de lutte de plage.

Et c’est le Directeur Technique Régional de Fatick, Mamadou Mendy, qui nous fait ici l’économie de la première journée. « La formation a démarré par les speeches du représentant du Maire de Passy, Babacar Ndiaye, du Directeur de Cabinet du Maire, Babacar Diankha. Concernant les formateurs, il y a Sambou Ndiaye, Président de la CRA de Fatick, Babou Ngom, Président de la Commission départementale de Fatick. Par rapport au Beach-wrestling, il y a le DTN Khalifa Sow, le coach national adjoint Baffa Guèye, Papa Lendor Diop de la Croix Rouge et moi-même, Directeur technique régional. Et nous sommes tous des hôtes de Cheikh Sylla, Président du CRG de Fatick et, par ailleurs, Président du Comité Local de Passy. Dans la matinée, les différents thèmes au programme ont été les instances de la lutte, les missions rattachées à ces instances, l’arbitrage, les interdits, les sanctions, le verdict. La deuxième phase se tient demain (hier). »

Lors de la deuxième journée de cette formation qui se tient actuellement à Passy, ont été discutés des sujets comme les interdits, les sanctions, les différentes formes de terrassement, la communication gestuelle, le plateau (l’aire de jeu) et l’appariement. Demain (aujourd’hui jeudi 29 décembre, ndlr), on va passer à l’évaluation pratique et théorique avant de faire l’évaluation pour ensuite donner les résultats », explique le Directeur technique régional de Fatick, Mamadou Mendy, lui-même parmi les formateurs de cette formation qui réunit, à Passy, 55 candidats (50 pour un titre d’arbitre de grade départemental et 5 qui veulent être coaches en lutte de plage).

Avec Les Arènes TV